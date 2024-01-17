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В Хаасе назвали дату дебюта нового болида

Автоспорт

Он запланирован на февраль месяц

В Хаасе назвали дату дебюта нового болида

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Хаас" впервые протестирует свою новую машину 11 февраля в Сильверстоуне (Великобритания).

"11 февраля мы проведём шейкдаун в Сильверстоуне, а затем, за два дня до официальных тестов, мы проведём ещё один шейкдаун в Бахрейне. Затем мы приступим к официальным испытаниям.

Машина 2024 года — это очевидное изменение. Достаточно ли оно, чтобы с ходу конкурировать с оппонентами? Я так не думаю, поскольку мы поздно начали работу. Мы поздно изменили концепцию. К тому же мы перенаправляли часть ресурсов на обновление в Остине. Я реалистично отношусь к машине", — приводит слова главы "Хааса" Аяо Комацу издание Motorsport.

Напомним, в январе стало известно, что "Хаас" после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер.

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