Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Хаасе назвали дату дебюта нового болида
Он запланирован на февраль месяц
Команда "Хаас" впервые протестирует свою новую машину 11 февраля в Сильверстоуне (Великобритания).
"11 февраля мы проведём шейкдаун в Сильверстоуне, а затем, за два дня до официальных тестов, мы проведём ещё один шейкдаун в Бахрейне. Затем мы приступим к официальным испытаниям.
Машина 2024 года — это очевидное изменение. Достаточно ли оно, чтобы с ходу конкурировать с оппонентами? Я так не думаю, поскольку мы поздно начали работу. Мы поздно изменили концепцию. К тому же мы перенаправляли часть ресурсов на обновление в Остине. Я реалистично отношусь к машине", — приводит слова главы "Хааса" Аяо Комацу издание Motorsport.
Напомним, в январе стало известно, что "Хаас" после 10 лет работы покинул итальянец Гюнтер Штайнер.
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции
- "Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев
- Герт Хузинк стал победителем девятого этапа Дакар-2024 в зачете грузовиков
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО