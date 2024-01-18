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Лопрайс выиграл 11-й этап Дакара в зачете грузовиков

Автоспорт

Возглавляет общий зачет Мартин Мацик

Лопрайс выиграл 11-й этап Дакара в зачете грузовиков

Фото: bb.lv

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 января, прошёл 11-й этап престижного ралли-марафона "Дакар"-2024 в зачёте грузовиков. Победу одержал чешский пилот Алеш Лопрайс, вторым стал лидер генерального зачёта и его соотечественник Мартин Мацик, а замкнул тройку сильнейших ещё один представитель Чехии Ярослав Вальтр.

"Дакар"-2024, 11-й этап. Грузовики:

1. Алеш Лопрайс (Praga) – 5:18.50;

2. Мартин Мацик (Iveco) +05.07;

3. Ярослав Вальтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +31.49;

4. Паскаль де Бар (Tatra Buggyra ZM Racing) +34.40;

5. Янус ван Кастерен (Iveco) +40.21.

Отметим, что по итогам 11-го этапа лидерство в общем зачёте сумел сохранить Мартин Мацик.

Общий зачёт пилотов после 11 этапов:

1. Мартин Мацик (Iveco) – 52:31.45;

2. Алеш Лопрайс (Praga) +02:01.01;

3. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +04:27.25;

4. Янус ван Кастерен (Iveco) +05:26.42;

5. Михил Беккс (Iveco) +11:34.00.

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