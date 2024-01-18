  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Себастьен Лёб и Карлос Сайнс-старший получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Себастьен Лёб и Карлос Сайнс-старший получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности

Автоспорт
Обновлено

Нарушения произошли на 10-м этапе

Себастьен Лёб и Карлос Сайнс-старший получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский гонщик Себастьен Лёб получил минутный штраф из-за езды с непристёгнутым ремнём безопасности на 10-м этапе престижного ралли-марафона "Дакар". Об этом пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Стюарды приняли решение наказать Лёба после изучения видеозаписей, на которых демонстрируется факт нарушения. Было установлено, что после остановки экипаж француза сначала поехал дальше, а пристегнулся лишь потом – через 12 секунд. Считается, что благодаря этому гонщики могли получить преимущество.

Такой же штраф получил главный соперник Себастьена в зачёте внедорожников — Карлос Сайнс-старший. Оба гонщика могут обжаловать решение стюардов в установленные сроки.

После 11 этапов Сайнс является лидером соревнований. Лёб же был третьим.

По теме
yellow-arrow
Лопрайс выиграл 11-й этап Дакара в зачете грузовиков
yellow-arrow
В Хаасе назвали дату дебюта нового болида
yellow-arrow
Феррари может подписать контракт с Пьером Гасли
Себастьен Лёб
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости