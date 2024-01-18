Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Себастьен Лёб и Карлос Сайнс-старший получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности
Нарушения произошли на 10-м этапе
Французский гонщик Себастьен Лёб получил минутный штраф из-за езды с непристёгнутым ремнём безопасности на 10-м этапе престижного ралли-марафона "Дакар". Об этом пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Стюарды приняли решение наказать Лёба после изучения видеозаписей, на которых демонстрируется факт нарушения. Было установлено, что после остановки экипаж француза сначала поехал дальше, а пристегнулся лишь потом – через 12 секунд. Считается, что благодаря этому гонщики могли получить преимущество.
Такой же штраф получил главный соперник Себастьена в зачёте внедорожников — Карлос Сайнс-старший. Оба гонщика могут обжаловать решение стюардов в установленные сроки.
После 11 этапов Сайнс является лидером соревнований. Лёб же был третьим.
Популярное сейчас
- "Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
- На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко
- Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник
- Лопрайс выиграл 11-й этап Дакара в зачете грузовиков
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО