Себастьен Лёб и Карлос Сайнс-старший получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности

Французский гонщик Себастьен Лёб получил минутный штраф из-за езды с непристёгнутым ремнём безопасности на 10-м этапе престижного ралли-марафона "Дакар". Об этом пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Стюарды приняли решение наказать Лёба после изучения видеозаписей, на которых демонстрируется факт нарушения. Было установлено, что после остановки экипаж француза сначала поехал дальше, а пристегнулся лишь потом – через 12 секунд. Считается, что благодаря этому гонщики могли получить преимущество.

Такой же штраф получил главный соперник Себастьена в зачёте внедорожников — Карлос Сайнс-старший. Оба гонщика могут обжаловать решение стюардов в установленные сроки.

После 11 этапов Сайнс является лидером соревнований. Лёб же был третьим.