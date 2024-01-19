Мартин Мацик стал чемпионом Дакара-2024 в зачете грузовиков

Чешский гонщик Мартин Мацик ("Ивеко") одержал победу в генеральной классификации "Дакара" 2024 года в зачёте грузовиков. На последнем (12-м) этапе он показал пятый результат, который позволил чеху уверенно сохранить лидерство. Отметим, что для Мацика эта победа стала первой на "Дакаре".

Победителем заключительного этапа стал Алеш Лопрайс. Вторым был Ярослав Вальтр. Тройку сильнейших замкнул Янус ван Кастерен.

"Дакар"-2024, 12-й этап. Грузовики:

1. Алеш Лопрайс ("Прага") – 1:56.41.

2. Ярослав Вальтр ("Татра") +1.30.

3. Янус ван Кастерен ("Ивеко") +1.44.

4. Герт Хузинк ("Рено") +5.51.

5. Мартин Мацик ("Ивеко") +6.22.

6. Михил Беккс ("Ивеко") +6.42.

Общий зачёт пилотов после 12 этапов:

1. Мартин Мацик ("Ивеко") – 54:34.48.

2. Алеш Лопрайс ("Прага") +1:54.39.

3. Митчел ван ден Бринк ("Ивеко") +4:29.26.

4. Янус ван Кастерен ("Ивеко") +5:22.04.

5. Вик Верстейнен ("Ивеко") +11:00.25.

6. Михил Беккс ("Ивеко") +11:34.32.