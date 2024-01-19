  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мартин Мацик стал чемпионом Дакара-2024 в зачете грузовиков
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартин Мацик стал чемпионом Дакара-2024 в зачете грузовиков

Автоспорт

В 12-м этапе он финишировал 5-м

Мартин Мацик стал чемпионом Дакара-2024 в зачете грузовиков

Мацик

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешский гонщик Мартин Мацик ("Ивеко") одержал победу в генеральной классификации "Дакара" 2024 года в зачёте грузовиков. На последнем (12-м) этапе он показал пятый результат, который позволил чеху уверенно сохранить лидерство. Отметим, что для Мацика эта победа стала первой на "Дакаре".

Победителем заключительного этапа стал Алеш Лопрайс. Вторым был Ярослав Вальтр. Тройку сильнейших замкнул Янус ван Кастерен.

"Дакар"-2024, 12-й этап. Грузовики:

1. Алеш Лопрайс ("Прага") – 1:56.41.

2. Ярослав Вальтр ("Татра") +1.30.

3. Янус ван Кастерен ("Ивеко") +1.44.

4. Герт Хузинк ("Рено") +5.51.

5. Мартин Мацик ("Ивеко") +6.22.

6. Михил Беккс ("Ивеко") +6.42.

Общий зачёт пилотов после 12 этапов:

1. Мартин Мацик ("Ивеко") – 54:34.48.

2. Алеш Лопрайс ("Прага") +1:54.39.

3. Митчел ван ден Бринк ("Ивеко") +4:29.26.

4. Янус ван Кастерен ("Ивеко") +5:22.04.

5. Вик Верстейнен ("Ивеко") +11:00.25.

6. Михил Беккс ("Ивеко") +11:34.32.

По теме
yellow-arrow
Карлос Сайнс-старший установил рекорд Дакара
yellow-arrow
Себастьен Лёб и Карлос Сайнс-старший получили штрафы за непристегнутые ремни безопасности
yellow-arrow
Лопрайс выиграл 11-й этап Дакара в зачете грузовиков
Алеш Лопрайс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости