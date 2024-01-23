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Бывший владелец Хааса: Доминированию Ферстаппена и Ред Булл придет конец в этом сезоне

Автоспорт

Экс-руководитель Хааса высказался о предстоящем сезоне

Бывший владелец Хааса: Доминированию Ферстаппена и Ред Булл придет конец в этом сезоне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер выразил уверенность в том, что в новом сезоне Формулы-1 доминированию австрийской команды "Ред Булл" и в частности её пилота Макса Ферстаппена придёт конец.

"Доминирование Ферстаппена и "Ред Булл"? Ему придёт конец. Как мне кажется, есть команды, которые догонят их в этом году. Посмотрите, что в прошлом году сделал "Макларен". Нельзя не признать, что Макс доминировал в 2023-м.

Я думаю, что у него лучшая машина, а сам он — лучший гонщик на данный момент. Но сейчас есть и другие хорошие пилоты. Кроме того, в этом году появятся другие хорошие машины", — приводит слова Штайнера PlanetF1.

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