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Организаторы Гран-при Венгрии показали, как проходит реконструкция трассы
Сейчас там обновляют инфраструктуру
фото - F1
Пресс-служба Гран-при Венгрии опубликовала видео, где показан процес реконструкции трассы "Хунгароринг". Автодром находится в городе Модьород, неподалеку от Будапешта.
В конце 2022 года сообщалось, что главные обновления коснутся не конфигурации трассы, которая останется прежней, а инфраструктуры. В частности, будут построены новые здания и управляющий центр. Осенью 2023 года масштабная реконструкция началась.
Отметим, что действующее соглашение автодрома с Формулой-1 на проведение Гран-при Венгрии рассчитано до 2027 года.
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