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Альфа Таури официально объявила новое название команды с 2024 года
Теперь ближе к Ред Булл
Сегодня команды Red Bull F1 Teams и Visa объявили о многолетнем соглашении, в рамках которого Visa станет первым глобальным партнёром обеих команд "Ред Булл" и представит новую команду в сетке Формулы-1 под названием Visa Cash App RB, бывшей "Альфа Таури".
Это первое глобальное спортивное спонсорство Visa за более чем 15 лет. Соглашение охватывает команду Visa Cash App RB, соответствующее титульное партнёрство с командой F1 Academy и команду Oracle Red Bull Racing. Логотип Visa появится на болидах Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App RB, а также на болидах Академии Формулы-1 соответствующих команд.
Пилоты Visa Cash App RB Юки Цунода и Даниэль Риккардо получат новую экипировку. Презентация ливреи болида состоится на специальном мероприятии в Лас-Вегасе 8 февраля.
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