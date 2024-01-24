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Ferrari 1963 года ушла с молотка за $ 17,9 млн
Внушительную сумму заплатили за лот
На аукционе Mecum, который состоялся в Киссимми, штат Флорида, продана редкая Ferrari 250 GT SWB California Spyder, причём выставленный на торги экземпляр (серийный номер 4137GT) — последний California Spyder. Сумма сделки составила $ 17,9 млн.
Ferrari 250 GT California Spyder появился в 1957 году, а в 1960-м появилась версия с укороченной колёсной базой — 250 GT SWB California Spyder. Под капотом у машины 3-литровый двигатель V12 мощностью 276 лошадиных сил, совмещённый с 4-ступенчатой трансмиссией.
Добавим, что проданный на Mecum экземпляр 250 GT SWB California Spyder не стал самым дорогим в истории модели: в феврале 2015 года автомобиль с индексом 2935GT, ранее принадлежавший Алену Делону, был продан на аукционе Artcurial в Париже за $ 18,4 млн.
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