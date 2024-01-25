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Феррари объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером

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Пилот останется в команде

Феррари объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер продлил контракт с командой. Его предыдущее соглашение с итальянским коллективом истекало в конце 2024 года.

"Феррари" рада сообщить о продлении контракта с Шарлем Леклерком, который, таким образом, продолжит выступать за итальянскую команду в чемпионате мира Формулы-1 и после сезона 2024 года", — говорится в сообщении на сайте "Феррари".

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков.

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