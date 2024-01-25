Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леклер: Очень рад, что ещё несколько сезонов буду садиться за руль Феррари
Пилот высказался о подписании нового контракта
Фото: F1
Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился эмоциями от подписания нового контракта с итальянской командой.
"Я очень рад узнать, что ещё несколько сезонов буду садиться за руль "Феррари". Выступать за эту команду было моей мечтой с трёхлетнего возраста: я часто наблюдал за Гран-при Монако из окна квартиры моего друга, и мы всегда следили за красными машинами.
Эта команда — моя вторая семья с тех пор, как я присоединился к Академии пилотов "Феррари" в 2016 году, и мы многого достигли вместе, преодолевая трудности за последние пять лет. Однако я верю, что лучшее ещё впереди, и не могу дождаться начала нового сезона, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке. Моей мечтой по-прежнему остаётся выиграть чемпионат мира с "Феррари", и я уверен, что в ближайшие годы мы будем прекрасно проводить время вместе и радовать наших болельщиков", — приводит слова Леклера сайт "Феррари".
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: На посту вице-президента УАФ буду делать то, что люблю. И что делал раньше
- Стало известно, кто будет помогать Шевченко в УАФ. Один из вице-президентов – главный тренер сборной Украины
- "Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне
- Организаторы Гран-при Венгрии показали, как проходит реконструкция трассы
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО