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Леклер: Очень рад, что ещё несколько сезонов буду садиться за руль Феррари

Автоспорт

Пилот высказался о подписании нового контракта

Леклер: Очень рад, что ещё несколько сезонов буду садиться за руль Феррари

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился эмоциями от подписания нового контракта с итальянской командой.

"Я очень рад узнать, что ещё несколько сезонов буду садиться за руль "Феррари". Выступать за эту команду было моей мечтой с трёхлетнего возраста: я часто наблюдал за Гран-при Монако из окна квартиры моего друга, и мы всегда следили за красными машинами.

Эта команда — моя вторая семья с тех пор, как я присоединился к Академии пилотов "Феррари" в 2016 году, и мы многого достигли вместе, преодолевая трудности за последние пять лет. Однако я верю, что лучшее ещё впереди, и не могу дождаться начала нового сезона, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке. Моей мечтой по-прежнему остаётся выиграть чемпионат мира с "Феррари", и я уверен, что в ближайшие годы мы будем прекрасно проводить время вместе и радовать наших болельщиков", — приводит слова Леклера сайт "Феррари".

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