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Бывший пилот Формулы-1 высказался о Гран-при Мадрида
Деймон Хилл считает, что трасса больше подошла бы для Формулы-Е
фото - F1
Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл поделился мыслями о том, что в "Королевских гонках" появится новый этап – Гран-при Мадрида.
"Подобный переход на более узкие, извилистые трассы кажется более подходящим для Формулы-Е, которая предпочла проводить свои гонки в центре городов, а также на трассах с ограниченным доступом.
Я надеюсь, это не является признаком уступки тому факту, что характеристики новых болидов снизятся по сравнению с нынешними.
Факт в том, что Формуле-1 приходится адаптироваться к новым требованиям, которые ей начинают предъявлять с точки зрения особенностей конструкции болидов, а также к тому, что правительства многих стран начинают задавать вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды. Поэтому перед ней (Формулой-1) стоят сложные задачи.
Но я надеюсь, что это будет захватывающая трасса, самое главное, чтобы гонки были интересными", – приводит слова Хилла Racingnews365.
Напомним, Гран-при Испании с 2026 года будет проходить в Мадриде.
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