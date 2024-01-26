Бывший пилот Формулы-1 высказался о Гран-при Мадрида

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл поделился мыслями о том, что в "Королевских гонках" появится новый этап – Гран-при Мадрида.

"Подобный переход на более узкие, извилистые трассы кажется более подходящим для Формулы-Е, которая предпочла проводить свои гонки в центре городов, а также на трассах с ограниченным доступом.

Я надеюсь, это не является признаком уступки тому факту, что характеристики новых болидов снизятся по сравнению с нынешними.

Факт в том, что Формуле-1 приходится адаптироваться к новым требованиям, которые ей начинают предъявлять с точки зрения особенностей конструкции болидов, а также к тому, что правительства многих стран начинают задавать вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды. Поэтому перед ней (Формулой-1) стоят сложные задачи.

Но я надеюсь, что это будет захватывающая трасса, самое главное, чтобы гонки были интересными", – приводит слова Хилла Racingnews365.

Напомним, Гран-при Испании с 2026 года будет проходить в Мадриде.