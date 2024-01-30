Болид Альпин прошел обязательный краш-тест ФИА

Несмотря на недавние сообщения о том, что "Альпин" провалила краш-тест болида на сезон-2024, французская команда подтвердила, что прошла последние испытания.

Таким образом, команда из Энстоуна укладывается в график перед стартом 7 февраля. Об этом пишет formu1a.uno.

"Альпин" имела проблемы с боковым краш-тестом.

После внесения корректировок по сравнению с первыми попытками, предпринятыми в декабре, "Альпин" всё-таки сумела пройти краш-тест.

Презентация нового автомобиля «Альпин» состоится 7 февраля 2024 года.