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Новый болид Visa Cash App RB получит индекс 02

Автоспорт

Что стало причиной такого решения неизвестно

Новый болид Visa Cash App RB получит индекс 02

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Автомобиль команды Visa Cash App RB (бывшая "Альфа Таури") получит индекс 02. Болид будет называться VCARB02. Об этом пишет Formu1a.uno.

Напомним, гоночный коллектив проведёт презентацию новой машины 8 февраля.

По итогам прошлого сезона "Альфа Таури" заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов, заработав 25 очков. Победителем стала австрийская команда "Ред Булл".

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