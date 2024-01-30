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Новый болид Visa Cash App RB получит индекс 02
Что стало причиной такого решения неизвестно
фото - F1
Автомобиль команды Visa Cash App RB (бывшая "Альфа Таури") получит индекс 02. Болид будет называться VCARB02. Об этом пишет Formu1a.uno.
Напомним, гоночный коллектив проведёт презентацию новой машины 8 февраля.
По итогам прошлого сезона "Альфа Таури" заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов, заработав 25 очков. Победителем стала австрийская команда "Ред Булл".
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