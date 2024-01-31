Названы возможные зарплаты пилотов в Формуле-1

Издание Speedcafe представило примерную информацию о зарплатах пилотов Формулы 1 в 2024 году. Лидерами по окладам в новом сезоне "Королевских гонок" будут Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" и Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".

Оба, как ожидается, получат по $ 55 млн. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, по прогнозам, заработает $ 30 млн в этом году, при этом есть вероятность, что в будущем оклад существенно вырастет и может приблизиться к суммам, которые получают Хэмилтон с Ферстаппеном.

Примерные зарплаты пилотов Формулы-1 в 2024 году по версии Speedcafe:

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $ 55 млн.

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $ 55 млн.

Шарль Леклер ("Феррари") – $ 30 млн.

Ландо Норрис ("Макларен") – $ 25 млн.

Джордж Расселл ("Мерседес") – $ 13 млн.

Серхио Перес ("Ред Булл") – $ 10 млн.

Карлос Сайнс ("Феррари") – $ 10 млн.

Валттери Боттас ("Стейк") – $ 10 млн.

Эстебан Окон ("Альпин") – $ 6 млн.

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – $ 5 млн.

Пьер Гасли ("Альпин") – $ 5 млн.

Кевин Магнуссен ("Хаас") – $ 5 млн.

Оскар Пиастри ("Макларен") – $ 3 млн.

Александер Албон ("Уильямс") – $ 3 млн.

Даниэль Риккардо ("РБ") – $ 2 млн.

Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $ 2 млн.

Нико Хюлькенберг ("Хаас") – $ 2 млн.

Гуаньюй Чжоу ("Стейк") – $ 2 млн.

Юки Цунода ("РБ") – $ 1 млн.

Логан Сарджент ("Стейк") – $ 1 млн.