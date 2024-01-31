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Названы возможные зарплаты пилотов в Формуле-1
Хэмилтон и Ферстаппен в лидерах
Издание Speedcafe представило примерную информацию о зарплатах пилотов Формулы 1 в 2024 году. Лидерами по окладам в новом сезоне "Королевских гонок" будут Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" и Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".
Оба, как ожидается, получат по $ 55 млн. Пилот "Феррари" Шарль Леклер, по прогнозам, заработает $ 30 млн в этом году, при этом есть вероятность, что в будущем оклад существенно вырастет и может приблизиться к суммам, которые получают Хэмилтон с Ферстаппеном.
Примерные зарплаты пилотов Формулы-1 в 2024 году по версии Speedcafe:
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $ 55 млн.
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $ 55 млн.
Шарль Леклер ("Феррари") – $ 30 млн.
Ландо Норрис ("Макларен") – $ 25 млн.
Джордж Расселл ("Мерседес") – $ 13 млн.
Серхио Перес ("Ред Булл") – $ 10 млн.
Карлос Сайнс ("Феррари") – $ 10 млн.
Валттери Боттас ("Стейк") – $ 10 млн.
Эстебан Окон ("Альпин") – $ 6 млн.
Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – $ 5 млн.
Пьер Гасли ("Альпин") – $ 5 млн.
Кевин Магнуссен ("Хаас") – $ 5 млн.
Оскар Пиастри ("Макларен") – $ 3 млн.
Александер Албон ("Уильямс") – $ 3 млн.
Даниэль Риккардо ("РБ") – $ 2 млн.
Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $ 2 млн.
Нико Хюлькенберг ("Хаас") – $ 2 млн.
Гуаньюй Чжоу ("Стейк") – $ 2 млн.
Юки Цунода ("РБ") – $ 1 млн.
Логан Сарджент ("Стейк") – $ 1 млн.
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