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Гран-при MotoGP в Аргентине в сезоне-2024 официально отменён
Все из-за обстоятельств в Аргентине
FIM, IRTA и Dorna Sports подтвердили отмену MotoGP Гран-при Аргентины 2024 года.
В связи с текущими обстоятельствами в Аргентине, промоутер мероприятия сообщил, что сейчас он не может гарантировать услуги, необходимые для проведения Гран-при в 2024 году по стандартам MotoGP.
Это событие не будет заменено в календаре 2024 года. MotoGP надеется вернуться к проведению гонок в Термас-де-Рио-Хондо в 2025 году.
Гонка, проходящая на трассе "Термас-де-Рио-Хондо" в Северной Аргентине, является одним из основных этапов календаря премьер-класса с 2014 года.
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