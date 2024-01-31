Гран-при MotoGP в Аргентине в сезоне-2024 официально отменён

FIM, IRTA и Dorna Sports подтвердили отмену MotoGP Гран-при Аргентины 2024 года.

В связи с текущими обстоятельствами в Аргентине, промоутер мероприятия сообщил, что сейчас он не может гарантировать услуги, необходимые для проведения Гран-при в 2024 году по стандартам MotoGP.

Это событие не будет заменено в календаре 2024 года. MotoGP надеется вернуться к проведению гонок в Термас-де-Рио-Хондо в 2025 году.

Гонка, проходящая на трассе "Термас-де-Рио-Хондо" в Северной Аргентине, является одним из основных этапов календаря премьер-класса с 2014 года.