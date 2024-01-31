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Умер победитель ралли-марафона Дакар Ян де Рой
Бывший спортсмен умер после продолжительной болезни
Победитель ралли-марафона "Дакар" в зачёте грузовиков Ян де Рой ушёл из жизни в результате болезни в возрасте 80 лет.
"После очень непродолжительной болезни наш папа, муж и дедушка мирно уснул и воссоединился со своей большой любовью Энни. Ему было дано прожить 80 лет. Он был предан своей транспортной компании De Rooy на протяжении 65 лет, а в прошлом году она отметила свой 100-летний юбилей", — приводит текст заявления семьи де Роя omroepbrabant.nl.
Ян де Рой начинал свою карьеру, участвуя в ралли-марафонах в зачёте внедорожников, но позднее переключился на грузовики и стал победителем престижного ралли-марафона "Дакар" в 1987 году.
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