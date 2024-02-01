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Тото Вольфф не посещал собрание Мерседеса
Руководитель Мерседеса связался с командой по видеосвязи
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф не присутствовал в Брэкли, где проходило общекомандное собрание по случаю перехода пилота команды Льюиса Хэмилтона в "Феррари". Об этом информирует Sky Sports.
Сообщается, что руководитель немецкой команды в этот момент находился за границей. С сотрудниками "Мерседеса" во время собрания он связался по телефону.
Ранее говорилось, что на собрании "Мерседеса" его сотрудников уведомили, что Хэмилтон присоединится к "Феррари" в 2025 году.
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