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Тото Вольфф не посещал собрание Мерседеса

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Руководитель Мерседеса связался с командой по видеосвязи

Тото Вольфф не посещал собрание Мерседеса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф не присутствовал в Брэкли, где проходило общекомандное собрание по случаю перехода пилота команды Льюиса Хэмилтона в "Феррари". Об этом информирует Sky Sports.

Сообщается, что руководитель немецкой команды в этот момент находился за границей. С сотрудниками "Мерседеса" во время собрания он связался по телефону.

Ранее говорилось, что на собрании "Мерседеса" его сотрудников уведомили, что Хэмилтон присоединится к "Феррари" в 2025 году.

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Тото Вольфф
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