Тото Вольфф не посещал собрание Мерседеса

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф не присутствовал в Брэкли, где проходило общекомандное собрание по случаю перехода пилота команды Льюиса Хэмилтона в "Феррари". Об этом информирует Sky Sports.

Сообщается, что руководитель немецкой команды в этот момент находился за границей. С сотрудниками "Мерседеса" во время собрания он связался по телефону.

Ранее говорилось, что на собрании "Мерседеса" его сотрудников уведомили, что Хэмилтон присоединится к "Феррари" в 2025 году.