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В Мерседесе рассматривают ветерана Формулы-1 в качестве замены Хэмилтона

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Команда постоянно с ним на связи

В Мерседесе рассматривают ветерана Формулы-1 в качестве замены Хэмилтона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Мерседеса" Тото Вольф ответил на вопрос, вернётся ли четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель в "Королевские гонки", чтобы заменить в команде звёздного британца Льюиса Хэмилтона.

"Кажется, он принял решение больше не выступать. Мы постоянно на связи. Мы разговаривали вчера, но речь не шла о совместном будущем", — приводит слова Вольфа издание Auto Motor und Sport.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и станет пилотом "Феррари", где его напарником будет монегаск Шарль Леклер.

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