Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Мерседесе рассматривают ветерана Формулы-1 в качестве замены Хэмилтона
Команда постоянно с ним на связи
Глава "Мерседеса" Тото Вольф ответил на вопрос, вернётся ли четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель в "Королевские гонки", чтобы заменить в команде звёздного британца Льюиса Хэмилтона.
"Кажется, он принял решение больше не выступать. Мы постоянно на связи. Мы разговаривали вчера, но речь не шла о совместном будущем", — приводит слова Вольфа издание Auto Motor und Sport.
Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и станет пилотом "Феррари", где его напарником будет монегаск Шарль Леклер.
Популярное сейчас
- Динамо: Военнообязанные футболисты, а также часть других работников нашего клуба забронированы от мобилизации
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- На аукционе RM Sotheby’s была продана редкая Ferrari 250 1960 года
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО