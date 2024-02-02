В Мерседесе рассматривают ветерана Формулы-1 в качестве замены Хэмилтона

Глава "Мерседеса" Тото Вольф ответил на вопрос, вернётся ли четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель в "Королевские гонки", чтобы заменить в команде звёздного британца Льюиса Хэмилтона.

"Кажется, он принял решение больше не выступать. Мы постоянно на связи. Мы разговаривали вчера, но речь не шла о совместном будущем", — приводит слова Вольфа издание Auto Motor und Sport.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона-2024 и станет пилотом "Феррари", где его напарником будет монегаск Шарль Леклер.