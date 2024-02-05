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Уильямс представили ливрею болида 2024 года

Автоспорт

Существенных изменений не произошло

Уильямс представили ливрею болида 2024 года

Фото: Твиттер Уильямс

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Уильямс" представила ливрею болида, на котором выступит в сезоне-2024. Как и в предыдущем году, машина раскрашена преимущественно в синие цвета с белыми вставками логотипов.

Напомним, в нынешнем сезоне за команду будут выступать британец Алекс Албон и американец Логан Сарджент. В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

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