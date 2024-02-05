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Формула-1 опубликовала обновлённый формат спринтерского уикенда

Автоспорт

Его должны утвердить в конце февраля

Формула-1 опубликовала обновлённый формат спринтерского уикенда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила итоги заседания Комиссии Формулы-1, состоявшегося сегодня, 5 февраля, в Лондоне (Великобритания).

Так, формат спринтерского уикенда в 2024 году изменится. Отметим, что ФИА не упомянула о возможности применения перевёрнутой стартовой решётки.

Пятница:

Свободная практика;

Спринт-квалификация.

Суббота:

Спринт;

Квалификация.

Воскресенье:

Гонка.

Сообщается, что формат будет утверждён на ближайшем заседании Всемирного совета автоспорта, которое состоится 28 февраля.

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