В Ред Булл высказались по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера

В австрийской команде Формулы-1 "Ред Булл" дали комментарий по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.

"Этот процесс, который уже идёт, осуществляется внешним специалистом-барристером.

Компания крайне серьёзно относится к этим вопросам, и расследование будет завершено как можно скорее. В данный момент нецелесообразно давать дальнейшие комментарии.

Больше ничего не добавляется, чтобы обеспечить целостность расследования", — заявил источник в "Ред Булл".

5 февраля в отношении Хорнера "Ред Булл" инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило "компрометирующее поведение" Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.