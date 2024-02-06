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В Ред Булл высказались по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера
Пока ещё рано давать прогнозы
В австрийской команде Формулы-1 "Ред Булл" дали комментарий по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.
"Этот процесс, который уже идёт, осуществляется внешним специалистом-барристером.
Компания крайне серьёзно относится к этим вопросам, и расследование будет завершено как можно скорее. В данный момент нецелесообразно давать дальнейшие комментарии.
Больше ничего не добавляется, чтобы обеспечить целостность расследования", — заявил источник в "Ред Булл".
5 февраля в отношении Хорнера "Ред Булл" инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило "компрометирующее поведение" Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.
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