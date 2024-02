РБ показала тизер нового болида

Пресс-служба гоночного коллектива Visa Cash App RB (бывшая "Альфа Таури") опубликовала тизер нового болида. Машина, на которой команда будет выступать в предстоящем сезоне, будет называться VCARB02. Презентация болида пройдёт в четверг, 8 февраля.

Ранее стало известно, что этот автомобиль сразу получит индекс 02. Ожидается, что ливрея будет повторять концепцию, цвета, уже реализованные "Торо Россо" в последние годы, прежде чем название было изменено на "Альфа Таури".

VCARB teasing their new car on Instagram: "You're not ready for this one ????‍????" pic.twitter.com/Vh0ycETJqn