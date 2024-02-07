Кристиана Хорнера на посту глава команды Ф-1 может сменить один из боссов Ред Булл

Исполнительный директор концерна "Ред Булл" Оливер Минцлафф может стать руководителем команды Формулы-1, если Кристиан Хорнер покинет свой пост. Об этом сообщает The Times со ссылкой на британских инсайдеров.

Сотрудники "Ред Булл" "остаются в неведении относительно того, что именно происходит", и "могут только предполагать, есть ли намерение сместить Хорнера с его поста или сделать так, чтобы высокопоставленный человек из Зальцбурга стал играть более активную роль в команде Формулы-1".

5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера "Ред Булл" инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило "компрометирующее поведение" Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.