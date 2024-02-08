Стали известны подробности переговоров между Ред Булл и Албоном

Стало известно, какое предложение сделала австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" британскому гонщику "Уильямса" Александеру Албону.

Согласно сообщениям Motorsport-Total, "Ред Булл" действительно сделал предложение Албону, однако не за тем, чтобы сразу сделать его пилотом команды вместо Серхио Переса начиная с сезона-2025. Австрийская команда хочет лишь получить опцион, своего рода право первого выбора, на услуги Албона.

Если Албон согласится на предложение, "Ред Булл" сможет решить, возвращать ли его в команду на три года в 2026 году.

Отметим, что Албон уже выступал за "Ред Булл", проведя за австрийский коллектив часть сезона-2019 и сезон-2020.