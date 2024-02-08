  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Стали известны подробности переговоров между Ред Булл и Албоном
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны подробности переговоров между Ред Булл и Албоном

Автоспорт

Команда действительно сделала пилоту предложение

Стали известны подробности переговоров между Ред Булл и Албоном

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, какое предложение сделала австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" британскому гонщику "Уильямса" Александеру Албону.

Согласно сообщениям Motorsport-Total, "Ред Булл" действительно сделал предложение Албону, однако не за тем, чтобы сразу сделать его пилотом команды вместо Серхио Переса начиная с сезона-2025. Австрийская команда хочет лишь получить опцион, своего рода право первого выбора, на услуги Албона.

Если Албон согласится на предложение, "Ред Булл" сможет решить, возвращать ли его в команду на три года в 2026 году.

Отметим, что Албон уже выступал за "Ред Булл", проведя за австрийский коллектив часть сезона-2019 и сезон-2020.

По теме
yellow-arrow
Альпин показала болид на сезон-2024
yellow-arrow
Кристиана Хорнера на посту глава команды Ф-1 может сменить один из боссов Ред Булл
yellow-arrow
РБ показала тизер нового болида
Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости