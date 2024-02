РБ представила болид на сезон 2024

Команда Формулы-1 "Виза Кэш Эпп РБ" на презентации в Лас-Вегасе показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года.

Новая машина получила название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название "Альфа Таури", заняла восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 25 очков.

Say hello to RB's fresh look for 2024! ????????#F1 @visacashapprb pic.twitter.com/UP5W7UCdkv