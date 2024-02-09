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РБ представила болид на сезон 2024

Автоспорт

Ливрея выполнена в серебристо-синих цветах

РБ представила болид на сезон 2024

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Виза Кэш Эпп РБ" на презентации в Лас-Вегасе показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года.

Новая машина получила название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название "Альфа Таури", заняла восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 25 очков.

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