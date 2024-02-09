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РБ представила болид на сезон 2024
Ливрея выполнена в серебристо-синих цветах
Фото: Твиттер
Команда Формулы-1 "Виза Кэш Эпп РБ" на презентации в Лас-Вегасе показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года.
Новая машина получила название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.
Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название "Альфа Таури", заняла восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 25 очков.
Say hello to RB's fresh look for 2024! ????????#F1 @visacashapprb pic.twitter.com/UP5W7UCdkv— Formula 1 (@F1) February 9, 2024
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