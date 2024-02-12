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Астон Мартин показал новый болид
На нём пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл будут выступать в следующем сезоне
Фото: Твиттер
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" показала первые живые фотографии своего нового автомобиля AMR24. На нём пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл будут выступать в следующем сезоне.
Напомним, по итогам предыдущего сезона "Королевских гонок" "Астон Мартин" занял пятое место в Кубке конструкторов, заработав 280 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии "Ред Булл".
Завтра, 13 февраля, презентацию автомобиля проведёт итальянская команда "Феррари".
AMR24, let's go. pic.twitter.com/SgtrY63cNo— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024
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