  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Астон Мартин показал новый болид
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Мартин показал новый болид

Автоспорт

На нём пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл будут выступать в следующем сезоне

Астон Мартин показал новый болид

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" показала первые живые фотографии своего нового автомобиля AMR24. На нём пилоты гоночного коллектива Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл будут выступать в следующем сезоне.

Напомним, по итогам предыдущего сезона "Королевских гонок" "Астон Мартин" занял пятое место в Кубке конструкторов, заработав 280 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии "Ред Булл".

Завтра, 13 февраля, презентацию автомобиля проведёт итальянская команда "Феррари".

По теме
yellow-arrow
Расследование по делу Хорнера затянется до марта - СМИ
yellow-arrow
BBC Sport: Хорнер не удержится на посту в Ред Булл
yellow-arrow
В Уильямсе рассказали, будет ли команда менять название
Астон Мартин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости