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В Феррари показали элементы нового болида
Команда продемонстрировала дизайн гоночных номеров пилотов
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" опубликовала новой пост в социальных сетях, в котором показала элементы нового болида.
Команда продемонстрировала дизайн гоночных номеров пилотов команды — Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.
По итогам прошлого сезона "Феррари" заняла третье место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 406 очков. Победителем в командном зачёте стала австрийская команда "Ред Булл", набравшая 860 баллов.
Getting closer to unwrapping the SF-24 ???? #F1 #SF24 pic.twitter.com/WXEEahRHPD— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 12, 2024
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