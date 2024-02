В Феррари показали элементы нового болида

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" опубликовала новой пост в социальных сетях, в котором показала элементы нового болида.

Команда продемонстрировала дизайн гоночных номеров пилотов команды — Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

По итогам прошлого сезона "Феррари" заняла третье место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 406 очков. Победителем в командном зачёте стала австрийская команда "Ред Булл", набравшая 860 баллов.

Getting closer to unwrapping the SF-24 ???? #F1 #SF24 pic.twitter.com/WXEEahRHPD