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В Феррари показали элементы нового болида

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Команда продемонстрировала дизайн гоночных номеров пилотов

В Феррари показали элементы нового болида

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" опубликовала новой пост в социальных сетях, в котором показала элементы нового болида.

Команда продемонстрировала дизайн гоночных номеров пилотов команды — Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

По итогам прошлого сезона "Феррари" заняла третье место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 406 очков. Победителем в командном зачёте стала австрийская команда "Ред Булл", набравшая 860 баллов.

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