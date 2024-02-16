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Команды Формулы-1 подозревают Мерседес в нарушении регламента
К новому болиду есть притензии
Фото: Motorsport.com
Команды будут обсуждать дизайн переднего крыла машины "Мерседес" W15. Возможна подача запроса в Международную автомобильную федерацию по поводу соответствия этой детали техническому регламенту Формулы-1. Об этом сообщает издание PlanetF1.
Суть возможных претензий соперников в том, что верхняя четвёртая плоскость переднего антикрыла ближе к центру сужается и практически пропадает. Возможно, по правилам эта тонкая полоска не может считаться частью четвёртой плоскости, а значит, она не присоединена к носу, что запрещено регламентом.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 "Мерседес" занял второе место в Кубке конструкторов.
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