  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Команды Формулы-1 подозревают Мерседес в нарушении регламента
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команды Формулы-1 подозревают Мерседес в нарушении регламента

Автоспорт

К новому болиду есть притензии

Команды Формулы-1 подозревают Мерседес в нарушении регламента

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды будут обсуждать дизайн переднего крыла машины "Мерседес" W15. Возможна подача запроса в Международную автомобильную федерацию по поводу соответствия этой детали техническому регламенту Формулы-1. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Суть возможных претензий соперников в том, что верхняя четвёртая плоскость переднего антикрыла ближе к центру сужается и практически пропадает. Возможно, по правилам эта тонкая полоска не может считаться частью четвёртой плоскости, а значит, она не присоединена к носу, что запрещено регламентом.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 "Мерседес" занял второе место в Кубке конструкторов.

По теме
yellow-arrow
Есть еще гонка, которую надо выиграть. Себастьян Феттель хочет получить место в Мерседесе
yellow-arrow
Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о конфликте с Кристианом Хорнером
yellow-arrow
Ред Булл официально презентовал болид на сезон-2024
Мерседес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости