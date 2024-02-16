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Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о конфликте с Кристианом Хорнером

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Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о конфликте с Кристианом Хорнером

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время презентации новой машины "Ред Булл" RB20 Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о разногласиях его семьи с руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером.

"У нас всё как обычно. Я не знаю, кто любит писать такие вещи, но между нами и Кристианом ничего не изменилось. Что касается расследования, то я не отвлекаюсь на это. Я максимально сосредоточен на своей работе, чтобы быть готовым к сезону. К тому же моя жизнь – это не только Формула-1. Когда я дома, то предпочитаю не думать слишком много о Формуле-1, кроме плановых тренировок.

Все в команде мотивированы. Конечно, мы все очень гордимся тем, чего достигли за предыдущие годы, но мы также очень довольны тем, как усовершенствовали нашу машину. Мы с нетерпением ждём начала сезона и надеемся снова бороться за победы", — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Хорнер тоже комментировал слухи о разногласиях с Йосом Ферстаппеном, Хельмутом Марко и боссами "Ред Булл".

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