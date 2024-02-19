Названы претенденты на замену Кристиана Хорнера в Ред Булл

Авторитетное издание Auto Motor und Sport опубликовало статью по поводу расследования в отношении руководителя команды "Ред Булл" Кристиана Хорнера. В материале речь также зашла о его потенциальных сменщиках.

Как говорится в статье, пост руководителя австрийского гоночного коллектива могли бы занять спортивный директор "Ред Булл" Джонатан Уитли, а также представитель бренда и экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард.

Кроме того, на этот пост, по мнению Auto Motor und Sport, могут претендовать Оливер Оукс, в настоящий момент возглавляющий юниорскую команду "Хайтек", а также Маттиа Бинотто и Отмар Зафнауэр, которые ранее руководили "Феррари" и "Альпин" соответственно.