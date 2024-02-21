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В новом болиде Мерседеса во время тестов возникли проблемы с гибридной системой

Автоспорт

Команда попыталась устранить проблему

В новом болиде Мерседеса во время тестов возникли проблемы с гибридной системой

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый болид "Мерседеса" W15 испытал проблемы с гибридной системой во время первого дня предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

"Крупная проблема у "Мерседеса"! У нового W15 возникли проблемы с гибридной системой, о чём наш коллега Тобиас Грюнер узнал в прямом эфире с пит-лейна. На устранение проблемы у команды уйдёт 90 минут", — сообщает AMUS.

В сезоне-2024 в составе команды "Мерседес" будут выступать Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

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