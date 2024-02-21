Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макс Ферстаппен показал лучший результат в предсезонных тестах
Снова лучший
Фото: Auto Review
Пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Шарль Леклер, представляющий "Феррари". Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин".
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:
1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" — 1.32,548 (66 кругов).
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,699 (64).
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,837 (77).
4. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,110 (56).
5. Юки Цунода ("РБ") +1,588 (64).
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,682 (47).
7. Валттери Боттас ("Стейк") +1,883 (68).
8. Александер Албон ("Уильямс") +2,039 (40).
9. Эстебан Окон ("Альпин") +2,129 (60).
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +3,144 (66).
Популярное сейчас
- Президент Аргентины Хавьер Милей выбрал лучшего между Месси и Марадоной
- Бывший форвард Динамо продолжит карьеру в Оболони
- Марсель сменил тренера перед Шахтером, успех Интера в ЛЧ, повышение Монзуль. Главные новости за 20 февраля
- Названы претенденты на замену Кристиана Хорнера в Ред Булл
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО