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Макс Ферстаппен показал лучший результат в предсезонных тестах

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Снова лучший

Макс Ферстаппен показал лучший результат в предсезонных тестах

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым был Шарль Леклер, представляющий "Феррари". Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из "Астон Мартин".

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" — 1.32,548 (66 кругов).

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,699 (64).

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,837 (77).

4. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,110 (56).

5. Юки Цунода ("РБ") +1,588 (64).

6. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,682 (47).

7. Валттери Боттас ("Стейк") +1,883 (68).

8. Александер Албон ("Уильямс") +2,039 (40).

9. Эстебан Окон ("Альпин") +2,129 (60).

10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +3,144 (66).

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