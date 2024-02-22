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Шарль Леклер показал лучший результат во второй день предсезонных тестов
Льюис Хэмилтон показал 6-й результат
Фото: Getty Images
Пилот итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер продемонстрировал лучший результат по итогам утренней части второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат у Оскара Пиастри из "Макларена". Тройку сильнейших замкнул Логан Сарджент ("Уильямс").
Напомним, утренняя сессия была завершена досрочно из-за поломки на трассе.
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день. Утренняя сессия:
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.31,750 (36 кругов).
2. Оскар Пиастри +0,578 (35).
3. Логан Сарджент +0,828 (30).
4. Серхио Перес (Ред Булл) +1,129 (20).
5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,303 (31).
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,475 (39).
7. Гуаньюй Чжоу ("Стейк") +1,965 (38).
8. Пьер Гасли ("Альпин") +2,054 (33).
9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +5,759 (31).
10. Юки Цунода ("РБ") +6,324 (40).
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