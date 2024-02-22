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Шарль Леклер показал лучший результат во второй день предсезонных тестов

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Шарль Леклер показал лучший результат во второй день предсезонных тестов

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер продемонстрировал лучший результат по итогам утренней части второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат у Оскара Пиастри из "Макларена". Тройку сильнейших замкнул Логан Сарджент ("Уильямс").

Напомним, утренняя сессия была завершена досрочно из-за поломки на трассе.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день. Утренняя сессия:

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.31,750 (36 кругов).

2. Оскар Пиастри +0,578 (35).

3. Логан Сарджент +0,828 (30).

4. Серхио Перес (Ред Булл) +1,129 (20).

5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,303 (31).

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,475 (39).

7. Гуаньюй Чжоу ("Стейк") +1,965 (38).

8. Пьер Гасли ("Альпин") +2,054 (33).

9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +5,759 (31).

10. Юки Цунода ("РБ") +6,324 (40).

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Шарль Леклер
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Комментарии
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JimmyMohito (Харків)
22.02.2024 в 16:43
Заголовок вводить в оману. Не другого дня, а першої половини другого дня, бо тести ще не скінчились сьогодні, сессія триваяє.
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Комментарии 1
JimmyMohito (Харків)
22.02.2024 в 16:43
Заголовок вводить в оману. Не другого дня, а першої половини другого дня, бо тести ще не скінчились сьогодні, сессія триваяє.
Ответить
0
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