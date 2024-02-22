Расселл: Мне поступали звонки по поводу вакантного места в Мерседесе

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл рассказал о вопросах, касательно вакантного места в команде после новости о том, что британец Льюис Хэмилтон покинет коллектив по окончании сезона-2024.

"Даже на мой телефон поступило несколько звонков и текстовых сообщений по поводу вакантного места в "Мерседесе", так что будет довольно интересно. Как команда мы получили хорошую возможность и находимся в действительно хорошем положении, чтобы начать следующую главу после стольких успехов Льюиса и "Мерседеса", — приводит слова Расселла Racingnews365.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе "Мерседеса" с 2013 года.