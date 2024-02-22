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Расселл: Мне поступали звонки по поводу вакантного места в Мерседесе
Льюис Хэмилтон покинет команду по итогам сезона
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл рассказал о вопросах, касательно вакантного места в команде после новости о том, что британец Льюис Хэмилтон покинет коллектив по окончании сезона-2024.
"Даже на мой телефон поступило несколько звонков и текстовых сообщений по поводу вакантного места в "Мерседесе", так что будет довольно интересно. Как команда мы получили хорошую возможность и находимся в действительно хорошем положении, чтобы начать следующую главу после стольких успехов Льюиса и "Мерседеса", — приводит слова Расселла Racingnews365.
Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе "Мерседеса" с 2013 года.
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