  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Расселл: Мне поступали звонки по поводу вакантного места в Мерседесе
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расселл: Мне поступали звонки по поводу вакантного места в Мерседесе

Автоспорт

Льюис Хэмилтон покинет команду по итогам сезона

Расселл: Мне поступали звонки по поводу вакантного места в Мерседесе

Фото: The SportsRush

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл рассказал о вопросах, касательно вакантного места в команде после новости о том, что британец Льюис Хэмилтон покинет коллектив по окончании сезона-2024.

"Даже на мой телефон поступило несколько звонков и текстовых сообщений по поводу вакантного места в "Мерседесе", так что будет довольно интересно. Как команда мы получили хорошую возможность и находимся в действительно хорошем положении, чтобы начать следующую главу после стольких успехов Льюиса и "Мерседеса", — приводит слова Расселла Racingnews365.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе "Мерседеса" с 2013 года.

По теме
yellow-arrow
Шарль Леклер показал лучший результат в первой половине второго дня предсезонных тестов
yellow-arrow
Макс Ферстаппен показал лучший результат в предсезонных тестах
yellow-arrow
В новом болиде Мерседеса во время тестов возникли проблемы с гибридной системой
Мерседес Джордж Расселл
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости