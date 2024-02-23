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Ферстаппен не попал в топ-3. Шарль Леклер показал лучший результат по итогам финального дня тестов

Автоспорт

Вторым финишировал Джордж Расселл из Мерседеса

Ферстаппен не попал в топ-3. Шарль Леклер показал лучший результат по итогам финального дня тестов

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Бахрейне завершилась вечерняя сессия заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

На второй строчке протокола расположился пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Замкнул тройку лучших Гуаньюй Чжоу из команды "Стейк".

Отметим, трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стал четвёртым.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.30,322 (74 круга).

2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,046 (67 кругов).

3. Гуаньюй Чжоу ("Стейк") +0,325 (85 кругов).

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,433 (66 кругов).

5. Юки Цунода ("РБ") +0,453 (53 круга).

6. Александер Албон ("Уильямс") +0,662 (121 круг).

7. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,708 (91 круг).

8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,837 (75 кругов).

9. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,925 (71 круг).

10. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,161 (53 круга).

11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,364 (89 кругов).

12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,677 (49 кругов).

13 Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,716 (46 кругов).

14. Ландо Норрис ("Макларен") +1,786 (20 кругов).

15. Пьер Гасли ("Альпин") +1,827 (47 кругов).

16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,731 )80 кругов).

17. Эстебан Окон ("Альпин") +2,757 (55 кругов).

18. Валттери Боттас ("Стейк") +3,206 (28 кругов).

19 Даниэль Риккардо ("РБ") +6,693 (70 кругов).

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