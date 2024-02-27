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Будущее Хорнера в Ред Булл определится в ближайшие дни

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Расследование в команде завершилось

Будущее Хорнера в Ред Булл определится в ближайшие дни

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Будущее руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера в команде станет известно в ближайшие дни. Об этом пишет Sky Sports.

По данным источника, компания "Ред Булл" закончила расследование в отношении Хорнера, который обвиняется одной из сотрудниц австрийской команды в контролирующем поведении. Совет директоров "Ред Булл" уже получил на руки отчёт, который содержит более 100 страниц. Именно этот документ в ближайшее время определит судьбу руководителя команды. Ожидается, что решение по будущему Хорнера будет принято 27 или 28 февраля.

Напомним, 5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера "Ред Булл" проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста.

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