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Пришло время раскрыть карты. Руководитель Феррари рассказал о планах на предстоящий сезон

Автоспорт
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Глава команды подвел итоги после предсезонных тестов

Пришло время раскрыть карты. Руководитель Феррари рассказал о планах на предстоящий сезон

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр поделился мыслями в преддверии старта сезона-2024 в Формуле-1.

"После того как SF-24 преодолел семь гоночных дистанций во время тестов, наконец-то пришло время раскрыть карты. Начиная с первых тренировок, мы начнём понимать истинную расстановку сил, увидим результаты работы, которую проделали мы и другие команды.

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Шарль и Карлос чувствовали себя комфортно за рулём SF-24. Именно этого мы и хотели при проектировании болида. Нам будут противостоять сильные соперники. Я хочу, чтобы мы выступили так же хорошо, как и на заключительных стадиях прошлого сезона.

Мы не должны бояться риска, если верим, что смелое решение может изменить ситуацию в нужную для нас сторону. Машина выглядит конкурентоспособной, Шарль и Карлос в отличной форме, мы все сосредоточены и полны решимости добиться хорошего результата", — приводит слова Вассёра официальный сайт "Феррари".

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