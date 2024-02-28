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Ред Булл оправдал руководителя команды Кристиана Хорнера

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Австрийская команда сняла все обвинения

Ред Булл оправдал руководителя команды Кристиана Хорнера

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийский концерн "Ред Булл" официально вынес решение по делу главы команды Формулы-1 Кристиана Хорнера. Сообщается, что с Хорнера сняты все обвинения и он сохраняет за собой должность руководителя гоночного коллектива.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в "контролирующем поведении", после чего "Ред Булл" начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста. Сам Хорнер все обвинения категорически отрицал.

Отметим, что, несмотря на скандал, функционер принял участие в подготовке команды к грядущему чемпионату.

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Кристиан Хорнер
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