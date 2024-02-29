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Всемирный совет ФИА утвердил формат спринт-уикенда Формулы-1
Пятница будет насыщенной
фото - F1
Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) на своём заседании в Бахрейне формально утвердил на предстоящий сезон формат уикендов со спринтерскими гонками в рамках Гран-при Формулы-1.
Пятница: свободная практика и квалификация к спринту.
Суббота: спринтерская гонка и квалификация к основной гонке Гран-при.
Воскресенье: Гран-при.
Всего в сезоне-2024 пройдёт шесть этапов Формулы-1 со спринтерскими гонками: на Гран-при Китая (21 апреля), Гран-при Майами (5 мая), Гран-при Австрии (30 июня), Гран-при США (20 октября), Гран-при Сан-Паулу (3 ноября) и Гран-при Катара (1 декабря).
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