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Всемирный совет ФИА утвердил формат спринт-уикенда Формулы-1

Автоспорт
Обновлено

Пятница будет насыщенной

Всемирный совет ФИА утвердил формат спринт-уикенда Формулы-1

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) на своём заседании в Бахрейне формально утвердил на предстоящий сезон формат уикендов со спринтерскими гонками в рамках Гран-при Формулы-1.

Пятница: свободная практика и квалификация к спринту.

Суббота: спринтерская гонка и квалификация к основной гонке Гран-при.

Воскресенье: Гран-при.

Всего в сезоне-2024 пройдёт шесть этапов Формулы-1 со спринтерскими гонками: на Гран-при Китая (21 апреля), Гран-при Майами (5 мая), Гран-при Австрии (30 июня), Гран-при США (20 октября), Гран-при Сан-Паулу (3 ноября) и Гран-при Катара (1 декабря).

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