  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Кристиан Хорнер прокомментировал снятие обвинений
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристиан Хорнер прокомментировал снятие обвинений

Автоспорт

Руководитель команды высказался о сложившейся ситуации

Кристиан Хорнер прокомментировал снятие обвинений

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер впервые прокомментировал снятие с него обвинений в "ненадлежащем поведении", в чём его обвиняла одна из сотрудниц австрийской команды.

"Я просто рад, что этот процесс завершился. Но я не могу его комментировать. Сейчас основное внимание сосредоточено на предстоящем Гран-при и сезоне в целом, чтобы защитить оба наших титула.

Я не могу дать вам никаких дальнейших комментариев, но процесс проведён и завершён. Я рад находиться здесь, в Бахрейне, и с нетерпением жду начала сезона", — заявил Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports.

Напомним, что компания Red Bull начала расследование в отношении руководителя австрийской команды 5 февраля, а вчера все обвинения были сняты.

По теме
yellow-arrow
Всемирный совет ФИА утвердил формат спринт-уикенда Формулы-1
yellow-arrow
Карлос Сайнс: На месте Хэмилтона, я бы сделал то же самое
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон: Без сомнений, Расселл будет номером один в Мерседесе
Кристиан Хорнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости