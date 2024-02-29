Кристиан Хорнер прокомментировал снятие обвинений

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер впервые прокомментировал снятие с него обвинений в "ненадлежащем поведении", в чём его обвиняла одна из сотрудниц австрийской команды.

"Я просто рад, что этот процесс завершился. Но я не могу его комментировать. Сейчас основное внимание сосредоточено на предстоящем Гран-при и сезоне в целом, чтобы защитить оба наших титула.

Я не могу дать вам никаких дальнейших комментариев, но процесс проведён и завершён. Я рад находиться здесь, в Бахрейне, и с нетерпением жду начала сезона", — заявил Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports.

Напомним, что компания Red Bull начала расследование в отношении руководителя австрийской команды 5 февраля, а вчера все обвинения были сняты.