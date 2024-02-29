Даниэль Риккардо показал лучший результат в первой практике Гран-при Бахрейна

На трассе "Сахир" в рамках Гран-при Бахрейна Формулы-1 завершилась первая свободная практика. Лучшее время показал пилот "РБ" Даниэль Риккардо. Второй результат показал гонщик "Макларена" Ландо Норрис, а на третьем месте его партнёр по команде Оскар Пиастри.

Отметим, что четыре быстрейших гонщика использовали в этой сессии шины "софт", остальные ограничились более жёсткими шинами "медиум".

Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика:

1. Даниэль Риккардо ("РБ") – 1.32:869.

2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,032.

3. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,244.

4. Юки Цунода ("РБ") +0,314.

5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,324.

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.30,267.

7. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,382.

8. Шарль Леклер ("Феррари") +0,399.

9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,433.

10. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,485.

11. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,516.

12. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,544.

13. Александер Албон ("Уильямс") +0,714.

14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,999.

15. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,054.

16. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,344.

17. Эстебан Окон ("Альпин") +1,938.

18. Пьер Гасли ("Альпин") +2,275.

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +4,608.

20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +5,069.