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Даниэль Риккардо показал лучший результат в первой практике Гран-при Бахрейна
Ферстаппен не попал в топ-3
Фото: Auto Review
На трассе "Сахир" в рамках Гран-при Бахрейна Формулы-1 завершилась первая свободная практика. Лучшее время показал пилот "РБ" Даниэль Риккардо. Второй результат показал гонщик "Макларена" Ландо Норрис, а на третьем месте его партнёр по команде Оскар Пиастри.
Отметим, что четыре быстрейших гонщика использовали в этой сессии шины "софт", остальные ограничились более жёсткими шинами "медиум".
Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика:
1. Даниэль Риккардо ("РБ") – 1.32:869.
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,032.
3. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,244.
4. Юки Цунода ("РБ") +0,314.
5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,324.
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.30,267.
7. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,382.
8. Шарль Леклер ("Феррари") +0,399.
9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,433.
10. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0,485.
11. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,516.
12. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,544.
13. Александер Албон ("Уильямс") +0,714.
14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,999.
15. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,054.
16. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,344.
17. Эстебан Окон ("Альпин") +1,938.
18. Пьер Гасли ("Альпин") +2,275.
19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +4,608.
20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +5,069.
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