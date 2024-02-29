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Макс Ферстаппен недоволен первой тренировкой Гран-при Бахрейна
Пилот не сумел попасть в тройку лучших
Фото: RacingNews365
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выразил недовольство на раннем этапе первой тренировки Гран-при Бахрейна. Голландец вышел в лидеры на шинах "медиум", проехав круг на 0,084 секунды быстрее напарника Серхио Переса. Однако, несмотря на это, был явно не в восторге от настроек своей машины, так как по командному радио он заявил следующее: "Вот ***, все настройки далеки от идеала".
Гоночный инженер чемпиона ответил: "Хорошо, спасибо, посмотрим, сможем ли мы разобраться с этим в гараже".
Напомним, быстрейшим по итогам первой свободной практики был пилот "РБ" Даниэль Риккардо.
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