Макс Ферстаппен недоволен первой тренировкой Гран-при Бахрейна

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выразил недовольство на раннем этапе первой тренировки Гран-при Бахрейна. Голландец вышел в лидеры на шинах "медиум", проехав круг на 0,084 секунды быстрее напарника Серхио Переса. Однако, несмотря на это, был явно не в восторге от настроек своей машины, так как по командному радио он заявил следующее: "Вот ***, все настройки далеки от идеала".

Гоночный инженер чемпиона ответил: "Хорошо, спасибо, посмотрим, сможем ли мы разобраться с этим в гараже".

Напомним, быстрейшим по итогам первой свободной практики был пилот "РБ" Даниэль Риккардо.