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Ферстаппен: Сегодня у нас были небольшие проблемы с балансом спереди и сзади

Автоспорт

Пилот Ред Булл высказался о результатах тренировки

Ферстаппен: Сегодня у нас были небольшие проблемы с балансом спереди и сзади

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении в двух тренировках Гран-при Бахрейна, а также высказался о предстоящей квалификации. В обеих свободных практиках Макс показал шестой результат.

"Я думаю, было не так уж и плохо. Возможно, некоторые соперники уже немного поработали с настройками двигателя для получения максимальной скорости. Но нам нужно просто сохранять концентрацию. Наверное, сегодня у нас были небольшие проблемы с балансом спереди и сзади.

Нам просто нужно найти оптимальные настройки. Особенно это важно здесь, на трассе с абразивным асфальтом. Как только они будут найдены, отыграть время не составит проблем. Полагаю, борьба в квалификации получится очень плотной", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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