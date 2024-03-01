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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна

Автоспорт
Обновлено

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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На трассе "Сахир" завершилась квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а третий результат показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Гран-при Бахрейна. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1:29.179.

2. Шарль Леклер ("Феррари") 1:29.407.

3. Джордж Расселл ("Мерседес") 1:29.485.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") 1:29.507.

5. Серхио Перес ("Ред Булл") 1:29.537.

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") 1:29.542.

7. Ландо Норрис ("Макларен") 1:29.614.

8. Оскар Пиастри ("Макларен") 1:29.683.

9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1:29.710.

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10. Нико Хюлькенберг ("Хаас") 1:30.502.

11. Юки Цунода ("РБ") 1:30.129

12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") 1:30.200

13. Александер Албон ("Уильямс") 1:30.221

14. Даниэль Риккардо ("РБ") 1:30.278

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1:30.529

16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") 1:30.756

17. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") 1:30.757

18. Логан Сарджент ("Уильямс") 1:30.770

19. Эстебан Окон ("Альпин") 1:30.793

20. Пьер Гасли ("Альпин") 1:30.948

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