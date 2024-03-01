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Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Бахрейна
Снова лучший
Фото: FIA
На трассе "Сахир" завершилась квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а третий результат показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
Гран-при Бахрейна. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1:29.179.
2. Шарль Леклер ("Феррари") 1:29.407.
3. Джордж Расселл ("Мерседес") 1:29.485.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") 1:29.507.
5. Серхио Перес ("Ред Булл") 1:29.537.
6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") 1:29.542.
7. Ландо Норрис ("Макларен") 1:29.614.
8. Оскар Пиастри ("Макларен") 1:29.683.
9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1:29.710.
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10. Нико Хюлькенберг ("Хаас") 1:30.502.
11. Юки Цунода ("РБ") 1:30.129
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") 1:30.200
13. Александер Албон ("Уильямс") 1:30.221
14. Даниэль Риккардо ("РБ") 1:30.278
15. Кевин Магнуссен ("Хаас") 1:30.529
16. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") 1:30.756
17. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") 1:30.757
18. Логан Сарджент ("Уильямс") 1:30.770
19. Эстебан Окон ("Альпин") 1:30.793
20. Пьер Гасли ("Альпин") 1:30.948
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