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Астон Мартин подписал контракт с бывшим техническим директором Альпин

Автоспорт

Специалист занимал руководящие должности в нескольких командах

Астон Мартин подписал контракт с бывшим техническим директором Альпин

Фото: Aston Martin

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" объявила о назначении Боба Белла исполнительным директором по техническим вопросам.

Боб будет подчиняться руководителю команды Майку Краку в новой роли. Он будет нести общую ответственность за технические, инженерные и эксплуатационные функции.

Белл занимал руководящие технические должности в "Макларене", "Рено" и "Мерседесе" на протяжении последних четырёх десятилетий.

"Я рад приветствовать Боба Белла в "Астон Мартин". Это ключевое назначение, которое позволит нам оптимизировать всё, что мы делаем как команда, и сосредоточиться на правильных областях деятельности. Послужной список Боба в спорте говорит сам за себя, и его опыт поможет нам продолжать делать шаги вперёд на том захватывающем пути, по которому мы идём", — приводит слова Крака пресс-служба команды.

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