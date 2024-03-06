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ФИА увеличила штраф за обгон вне трассы в Формуле-1
До этого наказание составляло 5 секунд
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила наказание за обгон соперника вне трассы в Формуле-1 и младших сериях, пишет издание The Race.
Напомним, ранее гонщик, совершивший обгон за пределами трассы, получал пятисекундный штраф. Теперь же наказание составит десять секунд.
Причиной же для подобного решения послужило мнение, что гонщики ведущих команд готовы мириться с пятисекундным штрафом, рассчитывая нивелировать его за счёт большего преимущества на трассе.
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