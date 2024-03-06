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Ауди окончательно выкупила Заубер

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Команда планирует выступить в Формуле-1 в 2026 году

Ауди окончательно выкупила Заубер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкий автоконцерн "Ауди" завершил сделку по поглощению швейцарской компании "Заубер", чья команда выступает в Формуле-1 под названием "Кик-Заубер", пишет издание Motorsport-Total.

Также сообщается, что директор "Ауди" по техническому развитию Оливер Хофманн войдёт в новый совет директоров. Компания приобрела миноритарную долю "Заубера" в размере 25% в январе 2023 года, при первоначальном плане достичь доли в 70%. Однако в среду, 6 марта, издание Bild сообщило, что "Ауди" полностью приобрела "Заубер".

Напомним, "Ауди" планирует стать участником чемпионата Формулы-1 в 2026 году.

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