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Ауди окончательно выкупила Заубер
Команда планирует выступить в Формуле-1 в 2026 году
Немецкий автоконцерн "Ауди" завершил сделку по поглощению швейцарской компании "Заубер", чья команда выступает в Формуле-1 под названием "Кик-Заубер", пишет издание Motorsport-Total.
Также сообщается, что директор "Ауди" по техническому развитию Оливер Хофманн войдёт в новый совет директоров. Компания приобрела миноритарную долю "Заубера" в размере 25% в январе 2023 года, при первоначальном плане достичь доли в 70%. Однако в среду, 6 марта, издание Bild сообщило, что "Ауди" полностью приобрела "Заубер".
Напомним, "Ауди" планирует стать участником чемпионата Формулы-1 в 2026 году.
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