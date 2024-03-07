Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из руководителей Мерседеса может перейти в Феррари
Он может уйти следом за Хэмилтоном
Один из руководителей "Мерседеса" Жером д'Амброзио может вслед за семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном перейти в "Феррари". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание GrandPX.
Сообщается, что руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр смог найти подход к 38-летнему бельгийцу и убедил его перейти в "Скудерию" из Маранелло. В "Феррари" д'Амброзио якобы будет курировать молодёжную гоночную академию.
Жером д'Амброзио является одним из заместителей Тото Вольфа. Именно он замещал босса "Мерседеса" на Гран-при Японии. Были слухи, что он является потенциальным преемником Вольфа, если тот покинет "Мерседес".
Но Вольф, похоже, твёрдо намерен вернуть "Мерседес" на вершину, что сильно понижает шансы д'Амброзио на карьерный рост.
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- "Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ред Булл подписал рекордный контракт в истории Формулы-1 с брендом спортивной одежды
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО