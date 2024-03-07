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Фернандо Алонсо показал лучший результат во второй свободной практике ГП Саудовской Аравии
Ферстаппен замкнул тройку лучших
В Джидде завершилась вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Вторым был Джордж Расселл, представляющий "Мерседес". Третьим оказался Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".
Ещё один пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал восьмой результат.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая свободная практика:
1. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 1.28,827
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,230
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,331
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,353
5. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,473
6. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,509
7. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,628
8. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,677
9. Пьер Гасли ("Альпин") +0,701
10. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,767
11. Юки Цунода ("РБ") +0,839
12. Ландо Норрис ("Макларен") +0,931
13. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +0,950
14. Александер Албон ("Уильямс") +0,962
15. Эстебан Окон ("Альпин") +1,074
16. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,107
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,158
18. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,250
19. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,261
20. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,326.
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