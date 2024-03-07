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Мерседес получил штраф по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии
Немецкая команда не сообщила Хэмилтону о приближении более быстрого автомобиля
Фото: Sky Sports
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получил предупреждение за блокировку гонщика "Уильямса" Логана Сарджента во время второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Изучив все представленные доказательства, стюарды приняли решение, что основная вина за инцидент лежит на "Мерседесе", который не сообщил Хэмилтону о приближении более быстрого на тот момент автомобиля. В результате Хэмилтон получил официальное предупреждение, а немецкая команда — штраф в размере € 15 000.
Напомним, по итогам второй практики Хэмилтон показал восьмой результат.
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